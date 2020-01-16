صدمة لانكلترا.. كين قد يغيب عن يورو ٢٠٢٠

2020/01/16 | 22:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، عن صدمة كبرى للجماهير الإنجليزية، التي تستعد لمتابعة منتخب بلادها في نهائيات يورو 2020.

وبحسب صحيفة "صن"، فإن أحد كبار الجراحين في بريطانيا أخبر هاري كين مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، بأنه ربما يغيب عن يورو 2020 الصيف المقبل.

وتعرض هاري كين لتمزق في العضلة الخلفية أثناء مواجهة توتنهام ضد ساوثهامبتون، مطلع العام الجاري، حيث خضع لجراحة، وأكد توتنهام أنه سيعود في أبريل/نيسان المقبل.

وكشفت الفحوصات الطبية أن عملية تعافي هاري كين من الإصابة، تحتاج إلى تدخل جراحي.

وقال الجراح كريس ويلسون "أتوقع أن يغيب لمدة 6 أشهر، إذا حضع المصاب لعمليات استشفاء جيدة وصحيحة، فمن الممكن خلال 6 أسابيع أن يبدأ عمليات التأهيل".

وشدد "إذا كنت أتحدث عن لاعب كرة قدم صاحب قيمة كبيرة، سأخبره بأنني لا أتوقع عودته قبل 6 أشهر من إجراء الجراحة".

وأتم "مندهش للغاية من الأنباء التي خرجت تؤكد عودة هاري كين في أبريل/نيسان أو مايو/آيار".

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