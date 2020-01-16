الخزانة الأمريكية تعلن فترة سماح 90 يوما لإنهاء صفقات في قطاعات إيرانية

2020/01/16 | 22:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فترة سماح مدتها 90 يوما لإنهاء صفقات في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني، التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية جديدة الأسبوع الماضي.

ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، فإن الفترة التي تنتهي في التاسع من أبريل، ستسمح بإنهاء الصفقات في قطاعات التشييد والتعدين والصناعات التحويلية والمنسوجات في اقتصاد إيران، والتي قد تقع تحت العقوبات، رغم أن الأعمال الجديدة ستظل محظورة.

وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران يوم الجمعة انتقاما من هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، وتوعدت بتشديد القيود الاقتصادية إذا واصلت طهران القيام بأعمال “إرهابية” أو سعت إلى قنبلة نووية.

وتستهدف العقوبات قطاعات التصنيع والتعدين والمنسوجات وأيضا مسؤولين إيرانيين بارزين قالت واشنطن إنهم تورطوا في الهجوم الذي شن في الثامن من يناير/ كانون الثاني على قواعد عسكرية توجد فيها قوات أمريكية.

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