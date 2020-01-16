فاطمة الزهراء(عليها السلام)بضعة الرسول / 5

2020/01/16 | 22:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي فاطمة أم أبيها وهذه الكنية لفاطمة الزهراء(عليها السلام)هي كنية عظمة وهي كنية مخصوصة لآية الله العظمى، وتمثل احدى المدلولات السامية للعصمة الكبرى لفاطمة الزهراء((أم أبيها)).[…]

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