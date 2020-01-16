ميثم الجنابي - حقيقة الخوارج وإرادة التحدي الإنساني(2)

2020/01/16 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي إن إحدى المفارقات الحيوية للتاريخ، وبالأخص في مراحل انعطافاته المفاجئة أو تحولاته العاصفة أو مراحله الانتقالية العنيفة أن تصبح الدماء السائلة في مجرى الشهادة "حناء الرجال"، و"مداد العلماء" .وهي معادلة متسامية لكنها واقعية.بمعنى أنها كانت تستمد قوتها من طاقة الاندفاع الأخلاقي والسياسي في مواجهة ما كان يبدو انحرافا عن حقيقة الحق الإسلامي.الأمر الذي جعل من دماء الشهداء ضرورية لغسل الأجساد وتطهير ا......

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