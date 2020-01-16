حمودي للسفير الصيني: العراق حريص على الانفتاح نحو العالم و تنويع استثماراته

2020/01/16 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، للسفير الصيني في العراق تشانغ تاو، حرص العراق على الانفتاح نحو العالم وتنويع استثماراته على اساس تبادل المصالح.

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