بالفيديو... وكيل السيد السيستاني يكشف تفاصيل ما جرى له

2020/01/16 | 22:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وكيل المرجعية الدينية العُليا أحمد الصافي، الخميس، تفاصيل ما جرى للمرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني ليلة امس....

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