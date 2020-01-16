طوارئ النجف تؤكد خلو المناطق المحيطة بوادي السلام من اي مطلوب للقضاء

2020/01/16 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الخميس، عن اجراء مسح امني لمقبرة وادي السلام، فيما أكدت خلوها من ا...





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