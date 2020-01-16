مشادات وانسحابات تنهي اجتماع درجال باتحاد الكرة في اربيل

2020/01/16 | 23:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -ايني إنتهى الاجتماع الذي جمع بين الكابتن عدنان درجال واتحاد الكرة في أربيل دون التوصل الى حلول بالرغم من محاولات الاطراف الضامنة.

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