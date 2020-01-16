شارل ديغول.. فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

2020/01/16 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن حاملة الطائرات شارل ديغول ستبحر قريبا إلى شرق البحر المتوسط دعما للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وقال ماكرون خلال تقديم تهانيه للقوات العسكرية لمناسبة العام الجديد إن "القوة البحرية-الجوية ستذهب من يناير وحتى أبريل دعما لعملية الشمال (الشق الفرنسي ضمن عملية التحالف الدولي +العزم الصلب)، قبل أن تنتشر في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

وأكد أن حاملة الطائرات "ستكون في صلب عمليات مشتركة بين عدة دول أوروبية"، موضحا أن "ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والبرتغال واليونان ستشارك في مواكبة "شارل ديغول" خلال عملياتها".

وأشار إلى أن "هذه القوة الأوروبية، كما هو حال انتشارنا في دول البلطيق، ستأتي لتعزيز الرابط بين جانبي محيط الأطلسي ولتعزيز حلف شمال الأطلسي، وهذا دليل إضافي أن الدفاع الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ركيزتان لهيكل واحد".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن "في الشرقين الأدنى والأوسط، ورغم التحولات التي تشهدها المنطقة، فإن قواتنا المشاركة في عملية الشمال تواصل عملياتها في مكافحة داعش (...) الذي لا يزال تهديده ماثلا، بشكل آخر، كامن وأكثر مكرا".

وانتقد ماكرون بشكل مبطن دولا سحبت جزءا من قواتها من العراق في بداية يناير على خلفية تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال إن "فرنسا، ومنذ البدء وبثبات (...) بقيت بتصميم وشجاعة"، مشددا على أن "أولئك الذين يحاربون التهديد الإرهابي، وأولئك الذين يتحملونه، في هذه المنطقة، يعرفون من هو متواجد ومن هو باق".

وكان ماكرون يتحدث من القاعدة الجوية "123 اورليان-بريسي" التي تعد من أبرز القواعد الجوية الفرنسية، وتضم 2.200 عسكري ومدني يغطون مجموعة واسعة من الأنشطة، بينها النقل الجوي والعمليات الخاصة.

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