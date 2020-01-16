مواطن علمه الفقر المفاجئ دروسا في فنون الكرم !

2020/01/16 | 23:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج متصدق هو، كريم النفس ، لين الطبع ، طيب القلب ، منفرج الأسارير، أعرفه شخصيا منذ مدة ليست بالقصيرة الا أن ضيقا ماديا شديدا ألمَّ به جعلني في […]

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