نائبة: تثبيت مدير في منصبه رغم وجود 31 ملف فساد عليه في هيئة النزاهة

2020/01/16 | 23:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق كشفت نائبة عن ائتلاف #دولة_القانون، اليوم الخميس، عن أن مدير عام شركة #نفط_الجنوب، يوجد عليه 31 قضية في #هيئة_النزاهة، ورغم ذلك تم تثبيته في منصبه، مشيرةً […]

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