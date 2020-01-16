سمير حنا خمورو - رحيل الفنانة المصرية ماجدة بعد غياب طويل عن الاضواء

2020/01/16 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو رحيل الفنانة المصرية ماجدة بعد غياب طويل عن الأضواءسمير خمورو توفيت اليوم الخميس الممثلة ماجدة الصباحي عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، والتي كانت تعاني منها مؤخرا، حيث أكدت نجلتها الممثلة غادة نافع في تصريحات صحفية أن والدتها عانت مؤخرا من أزمة صحية تسببت في وفاتها،ولدت الفنانة ماجدة في طنطا باسم عفاف علي كامل الصباحي وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية.كان أبوها موظ......

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