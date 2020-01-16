منذر علي - ماذا تعمل أمريكا وإيران وأتباعهما المحليين بوطننا العربي ؟

2020/01/16 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي من الطبيعي أنْ تتباين المواقف العربية إزاء الصدامات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، المترتبة على مقتل الفريق قاسم سليماني، وردود الأفعال السياسية والدبلوماسية والعسكرية تجاه الحدث الجلل الذي وضع المنطقة على مشارف الحرب الشاملة.إنَّ العرب، و بشكل خاص القيادات الخليجية، الذين يمقتون إيران ويناهضون سياستها غالباً ، لاعتبارات سياسية وطائفية ضيقة وليس لاعتبارات وطنية وقومية وإنسانية ،......

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