2020/01/16 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جريس_الهامس جذور اللغة وتطورها 9 - على جذار الثورة رقم- 246قيل قديماً : ( إن الحضارة الإغريقية تأسر قاهريها -تاريخ الفكر السياسي - جان توشار ص 55 )وإنني أقول بكل إعتزاز : إن الحضارة الآرامية وإبنتها السريانية والنبطية وحفيداتها الكنعانية والعبرية والعربية والفينيقية وغيرها ..
أسرت بأبجديتها وتقدمها الحضاري جميع قاهريها..
حتى أضحت حضارة العالم القديم كله بلا منازع ..وإختفت أمامها اللغات القديمة ..و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - جذور اللغة وتطورها - 9 -على جدار الثورة رقم 246) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أسرت بأبجديتها وتقدمها الحضاري جميع قاهريها..
حتى أضحت حضارة العالم القديم كله بلا منازع ..وإختفت أمامها اللغات القديمة ..و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - جذور اللغة وتطورها - 9 -على جدار الثورة رقم 246) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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