جريس الهامس - جذور اللغة وتطورها - 9 -على جدار الثورة رقم 246

2020/01/16 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس جذور اللغة وتطورها 9 - على جذار الثورة رقم- 246قيل قديماً : ( إن الحضارة الإغريقية تأسر قاهريها -تاريخ الفكر السياسي - جان توشار ص 55 )وإنني أقول بكل إعتزاز : إن الحضارة الآرامية وإبنتها السريانية والنبطية وحفيداتها الكنعانية والعبرية والعربية والفينيقية وغيرها ..أسرت بأبجديتها وتقدمها الحضاري جميع قاهريها..حتى أضحت حضارة العالم القديم كله بلا منازع ..وإختفت أمامها اللغات القديمة ..و......

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