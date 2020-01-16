تحقيق تطلعات شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2020/01/16 | 23:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آنا بيردي* شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر الأخيرة نزول الشباب إلى الشوارع بأعداد أكبر من أي وقت مضى للمطالبة بإدخال تحسينات على نظم إدارة الحكم، والشفافية، وتقديم الخدمات، والبيئة، وفرص العمل.وإذا كانت هذه الاحتجاجات تبدو تذكيرًا مخيفًا بما أطلق عليه اسم ثورات الربيع العربي في 2010-2011، فذلك لأنها، كما يرى العديد […]

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