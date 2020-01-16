حول العالم في 80 قطارًا ..كتاب الصحفية مونيشا راجيش بترجمة عربية

2020/01/16 | 23:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..صدر حديثا عن دار مكتبتى للنشر والتوزيع بالتعاون مع دار بلومزبيرى – المملكة المتحدة كتاب (حول العالم في 80 قطارًا مغامرة الـ000,45 ميلٍ ) للصحفية البريطانية مونيشا راجيش، وترجمة سحر جبر كتب مايكل بالين عن الكتاب قائلا “بإيقاع ليس بالسريع جدًّا ولا بالبطيء للغاية؛تتقن رحلة مونيشا راجيش ما تجيد القطارات القيام به، وهو الوصول المباشر […]

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