إطلاق سراح الناشط عبد القهار العاني

2020/01/16 | 23:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باطلاق سراح الناشط المدني عبد القهار العاني بعد اختطافه قبل ايام.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "الغاني اطلق سراحه، بعد ان تم اختطافه قبل ايام".

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