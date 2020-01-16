القبض على احد ادوات الفتنة حركة جند السماء في احداث كربلاء

2020/01/16 | 23:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى متظاهرو كربلاء المقدسة الليلة البارحة القبض على أحد المندسين بينهم وذلك بعد انتهاء مصادماتهم مع قوات مكافحة الشغب.وجاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن المندس اعترف بانتمائه إلى حركة […]

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