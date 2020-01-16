رئيس مجلس الاعيان الاردني: استقرار العراق مهم لأمن المملكة والمنطقة

2020/01/16 | 23:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الاعيان الاردني فيصل الفايز، ان امن واستقرار العراق مهم لامن المملكة الاردنية والمنطقة.

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