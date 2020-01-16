قطر.. أحد ملاعب مونديال 2022 يحصل على شهادة

2020/01/16 | 23:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل ملعب المدينة التعليمية على شهادة برنامج نظام تقييم الاستدامة العالمي "جي ساس"، ليصبح أول ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، الذي تمنحه المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد" هذه الشهادة من فئة الخمس نجوم.

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