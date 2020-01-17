اغتيال الناشط المدني المرشدي في الحلة

2020/01/17 | 00:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة – الزمان قامت مليشيات متنفذة في الشارع باغتيال الناشط المدني حمودي المرشدي “القصاب” في مدينة الحلة / حي المهندسين وبحسب مصادر.المتظاهرين فقد اصيب الفقيد قبل يومين في عملية الاغتيال ، ولم تتمكن محاولات الاطباء من انقاذه .

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