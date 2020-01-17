شكوك حول مشاركة رونالدو في مباراة يوفنتوس المقبلة

2020/01/17 | 00:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشكوك تحوم حول مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس المقبلة أمام بارما

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