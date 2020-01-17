حماية وزير الشباب تعتدي على كوادر الاعلام في اجتماع اتحاد الكرة

2020/01/17 | 00:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قال مصدر في اجتماع اتحاد الكرة، اليوم الخميس، انه تم الاعتداء على الإعلاميين خلال الاجتماع المنعقد حاليا.

واضاف المصدر لـ"الغد برس" ان "حماية وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي اعتدت على كادر قناة الرشيد"٠

وبين انه تم "تحطيم الكاميرا الخاصة بالقناة فيما تم سحب الرامات من بقية القنوات".

ولم يتمخض الاجتماع الى الان عن اي حلول للخروج من الازمة الحالية التي تمر بها الكرة العراقية.

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