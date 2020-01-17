انفجار عبوة ناسفة بالقرب من منزل النائبة هوازن الشمري في اطراف قضاء الخالص

2020/01/17 | 00:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من منزل النائبة هوازن الشمري في اطراف قضاء الخالص.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من منزل النائبة عن تحالف سائرون هوازن الشمري في اطراف قضاء الخالص شمالي ديالى، دون اضرار".

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