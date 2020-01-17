ترامب يتوقع انتهاء محاكمته أمام مجلس الشيوخ سريعا جدا

2020/01/17 | 00:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس، إنه يتوقع أن تنتهي محاكمته أمام مجلس الشيوخ سريعا جدا.

وسبق أن أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الخميس، رسميا إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار مجلس الشيوخ إلى تلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب تمهيدا للمحاكمة سعيا لعزله.





ويذكر أن صوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق لمحاكمته بتهم استغلال السلطة.

وصرحت رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بيان، الثلاثاء "الشعب الأميركي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة ..



سيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 يناير.



ستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".

ويوم الجمعة الماضي، قالت بيلوسي، إنها تعتزم إرسال مادتي عزل الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ.



وقالت بيلوسي، في رسالة وجهتها إلى اجتماع لأعضاء الحزب الديموقراطي "طلبت من رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن يكون جاهزا كي يرسل إلى المجلس الاسبوع المقبل قرارا بتعيين مديرين وأن يحيل مادتي العزل إلى مجلس الشيوخ".

وأوردت بيلوسي التي اتهمت زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بتجاهل دعواتها لـ"محاكمة عادلة" ومنها التزام بالسماح لشهود بالإدلاء بإفاداتهم، أنها ستجري مشاورات مع الديموقراطيين الثلاثاء حول سبل المضي قدما".

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