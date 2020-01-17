انتر ميلان يقترب من حسم صفقة إريكسن

2020/01/17 | 00:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب إنتر ميلان الإيطالي، الرمن حسم صفقة الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبير.

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