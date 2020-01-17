سامي الذيب - الزواج بين مسلمين وغير مسلمين وملحدين الحلقة 1

2020/01/17 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب كتبت لي متابعةشكرا لكل ما تقدمه لنا نبينا سامي ودمت لنا سالما لتمدنا بهذا التنوير..اريد ان أسألك أستاذي الفاضل لطالما هذا السؤال حيرني واتمنى ان تقراه وتجيب عليه.كيف لامرأة متنورة (ملحدة) ان تعيش و تتزوج في بلد اسلامي كل من حواليها مؤمنين .ارجوك يا سامي ان تتكلم على مشكلة الزواج.انا امرأة في 32 من عمري ولم أفكر في الزواج هنا .اين الحل يا سيدي ارجوك...بناءً على طلبها بدأت سلسلة حلقات ......

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