عمليات الانبار تعثر على متفجرات وتلقي القبض على إرهابيين في عملية استباقية

2020/01/17 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الخميس، عن اعتقال قتلة منسوبها الملازم ريبوار فاضل، الذي استهدفته مجموعة مسلحة شمالي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان "منذ اللحظات الأولى للعملية الإجرامية التي طالت منسوبنا ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، تدمير معسكر اللبوة التابع لتنظيم داعش في وادي الشاي ضمن سلسلة جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبهدف ملاح

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، وفاة ضابط استخبارات الفوج الثالث باللواء السابع في قوات حرس الحدود، الرائد مازن جبار عايد الزركانيـ بانفجار سيارة مفخخة على طريق النخيب - عرعر.

وقالت الخلية في بيان تل

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