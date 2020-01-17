2020/01/17 | 00:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء اجتماع اتحاد الكرة بعدنان درجال في اربيل وتم الاتفاق على ابقاء الاجتماع مفتوحا

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