2020/01/17 | 00:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ثلاثة ارهابيين والعثور على كدسين للعتاد خلال عملية استباقية في الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/17 | 00:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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