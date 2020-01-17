2020/01/17 | 01:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، عن اسباب ارتفاع حالات القتل الجنائي في العراق خلال عام 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تكشف اسباب ارتفاع حالات القتل الجنائي بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تكشف اسباب ارتفاع حالات القتل الجنائي بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).