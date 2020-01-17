كاظم المقدادي - نداء عاجل الى القادة الغيارى في الجيش والشرطة الأتحادية

2020/01/17 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_المقدادي عبر وسائل الأعلام المتعاطفة مع إنتفاضة تشرين في العراقإيمانا منا بان الجيش هو حقاً سور الوطن المنيع وحامي حماه ، وان الشرطة في خدمة الشعب، ونحن واثقون من وجود كثر من القادة المهنيين الوطنيين الغيارى والضباط الشرفاء المخلصين للشعب والوطن في المؤسسات العسكرية العراقية،نتوجه بندائنا هذا الى القيادات العسكرية في الجيش والشرطة الأتحادية ، اَملين ان تتفاعل معه بإهتمام وجدية..منذ أكثر ......

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