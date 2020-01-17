عباس علي العلي - حكم الأستبداد الديني وأفول منتظر ج2

2020/01/17 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي بين أن يكون العراق هو الصوت أو هو الصدى أو تتباين التقييمات في ذلك بين مقدم ومؤخر، يبقى العراق هو وطن الأزمات والنكبات والصراع ما بين ديوك المنطقة وثعالبها، وعليه أن يبقى كذلك حتى حين مستنزفا ومتهالكا يعاني الفقر والفاقة والحاجة وهو رأس الغنى وحديقة الله الجميلة، لأن هناك من لا يريد لهذا الاسم أن ينهض مرة أخرى أو يعود لسيرورته الأولى منبرا للنور، فلا عجب إن تكالبت عليه كل عوادي الزمن وتعاوت بوجهه ......

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