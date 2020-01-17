اندلاع حريق في شارع السوق القديم وسط الديوانية

2020/01/17 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق في شارع السوق القديم وسط الديوانية.

وقال المصدر لـ (بغداد...





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