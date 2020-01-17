الصحة تؤمن الأدوية المنقذة للحياة وعلاج أمراض الغدد الصم

2020/01/17 | 01:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، تأمين الأدوية المنقذة للحياة الشحيحة وادوية علاج أمراض الغدد الصم في المستشفيات.

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