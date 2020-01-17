بالصورة...جسم غريب في سماء الناصرية

2020/01/17 | 01:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار شهدت سماء مدينة النصر شمال الناصرية، ظهور جسم غريب يشتعل وينطلق بسرعة فائقة.وقال شهود عيان التقطوا صورة للجسم الغريب وهو يمر على سماء قضاء النصر شمال الناصرية، ودون معرفة أي تفاصيل بشأن وقوعه على المدينة او بالقرب منها".

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