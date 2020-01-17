شركة آبل الأولى عالميًا في بيع سماعات الأذن اللاسلكية

2020/01/17 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية الأكثر مبيعًا في العالم، واحتلت شركة آبل المركز الأول في بيع هذا النوع من السماعات

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