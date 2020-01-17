2020/01/17 | 02:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الامين العام لادارة العمل الخارجي في الاتحاد الاوربي هيلغا شمد، اهمية دور العراق في خفض التصعيد بالمنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الاوروبي يؤكد اهمية دور العراق في خفض التصعيد بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الاوروبي يؤكد اهمية دور العراق في خفض التصعيد بالمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).