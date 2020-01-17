روما يضرب موعدًا مع يوفنتوس في ربع نهائي كأس إيطاليا

2020/01/17 | 02:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكمل روما، عقد المتأهلين لدور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا، عقب فوزه 2-0 على مضيفه بارما، في ختام مباريات دور الستة عشر للمسابقة.

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