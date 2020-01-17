استخدام ويندوز7بعد توقف دعم مايكروسوفت يعرض جهازك للخطر

2020/01/17 | 02:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدام ويندوز7 بعد توقف دعم مايكروسوفت يعرض جهازك للخطر

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