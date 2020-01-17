دراسة تكشف العلاقة بين قلة النوم والخرف

2020/01/17 | 03:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت مراجعة بحثية جديدة، إلى أن من يعانون من اضطرابات في النوم، قد تزيد لديهم احتمالات الإصابة بمشكلات إدراكية وبالخرف أكثر مقارنة بمن يتمتعون بنوم جيد.

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