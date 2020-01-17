القولون العصبي، علاجه وكيف تتخلص منه؟

2020/01/17 | 03:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر القولون العصبي من الامراض المنتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وعادةً ما يؤثر بشكل سلبي على قيام الإنسان بالأنشطة اليومية المعتادة بالشكل الطبيعي.حيث يتعرض المصاب بالقولون العصبي إلى أعراض مختلفة تسبب له الشعور بالتعب، ومنها التشنجات والمغص الذي يصيب منطقة البطن، والتي من شأنها ان تعيق حركته ونشاطه اليوم، والقولون العصبي يجب معرفة […]

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