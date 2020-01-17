مواصفات حاملة طائرات عظمى أرسلتها فرنسا إلى شرق البحر المتوسط

2020/01/17 | 03:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريسي (فرنسا)-(أ ف ب) باريس -الزمان – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تقديم تهانيه للقوات العسكرية لمناسبة العام الجديد الخميس، أنّ حاملة الطائرات شارل ديغول ستبحر قريبا إلى شرق البحر المتوسط دعما للتحالف الدولي ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية.وقال إنّ “القوة البحرية-الجوية ستذهب دعما لعملية الشمال (الشق الفرنسي ضمن عملية التحالف الدولي +العزم الصلب+) […]

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