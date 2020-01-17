العراق وكوريا يبحثان سبل تطوير العلاقات بمختلف المجالات

2020/01/17 | 04:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس دائرة آسيا وأستراليا في وزارة الخارجية السفير عبدالله حسن الجبوري مع سفير جمهورية كوريا لدى بغداد السيد جانغ كيونغ-ووك، سبل تطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.

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