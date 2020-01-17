علماء يفكون لغز

2020/01/17 | 04:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح علماء الفلك مؤخرا في حل لغز المكان الذي جاء منه الفوسفور، الذي يعد مفتاح الحياة على الأرض، ذلك العنصر الذي يوجد في كل شيء بدءا من البشر، وصولا إلى أصغر أشكال الحياة.

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