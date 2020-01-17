دراسة تكشف سن التعاسة لدى البشر

2020/01/17 | 05:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت دراسة علمية أن البشر يشعرون في التعاسة في سن الـ 47 رغم أية إنجازات وصلوا لها خلال حياتهم، وبما يمكن أن يشكل “أزمة منتصف العمر” للبعض.وأشارت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة دارتموث البريطانية، ونقلتها صحيفة (البيان) إلى أن الإنسان يشعر بالسعادة خلال العشرين والسبعين من عمره بطريقة متشابهة.وأظهرت أن […]

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