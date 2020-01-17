2020/01/17 | 06:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب الأهلي دبي يواجه النصر في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شباب الأهلي يصل المحطة الأخيرة في رحلة الدفاع عن كأس الخليج العربي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شباب الأهلي يصل المحطة الأخيرة في رحلة الدفاع عن كأس الخليج العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).