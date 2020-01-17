تعرف على جنسية والدة سلطان عُمان الجديد .. ليست عربية

2020/01/17 | 06:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت صحيفة خليجية مفاجأة غير متوقعة بشأن والد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وعلاقته بتركيا.وقال موقع صحيفة “إرم نيوز” الإماراتي، إن طارق بن تيمور والد السلطان الجديد لا يزال على قيد الحياة ويبلغ الآن من العمر نحو 100 عام.وأشار الموقع إلى أن والد السلطان الجديد ولد عام 1920 في مدينة […]

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