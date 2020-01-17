بومبيو يغرّد بعد جراحة السيستاني

2020/01/17 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غرّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد العملية الجراحية التي خضع لها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني يوم الخميس.

وقال بومبيو في تغريدته: " نشكر الله أن صاحب السماحة آية الله السيستاني خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم في #العراق.



أتوجه لله مع ملايين العراقيين بالدعاء له، فهو يمثل لهم مصدرًا للهداية والإلهام.



اللهم امنحه الشفاء العاجل والعمر الطويل."

وغرّد وزير الخارجية الأميركية بثلاث لغات هي الإنجليزية والعربية والفارسية.

وفي وقت سابق قالت السفارة الأميركية في بغداد إنها تلقت نبأ نجاح جراحة السيستاني "بفرح عظيم"، وقالت إنه يلعب دورا في تحقيق الاستقرار الدائم، ووصفته بصمام أمان أساسي للعراق والمنطقة.

وتعرض المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق يوم الأربعاء إلى "كسر" في الفخذ بعد التواء في الكاحل الأيسر، قبل أن يجري له أطباء عراقيون عملية جراحية وصفت بـ"الناجحة".

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