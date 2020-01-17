البنتاغون ينفي استئناف عملياته بالعراق

2020/01/17 | 08:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، ما تردد عن أن قواتها استأنفت عملياتها في العراق، بعد استهداف إيران للقوات الأمريكية....

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